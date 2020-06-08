Экс-участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию

|
Виктория Андреева
22

В настоящий момент барабанщику оказана вся необходимая медицинская помощь.

Экс-участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию

Фото: Instagram @dmitrysnake

Бывший участник рок-группы «Агата Кристи», известный барабанщик и продюсер Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию. Подробностями случившегося музыкант поделился с подписчиками в Instagram.

Оказалось, что на днях музыкант получил множественные травмы, упав с мотоцикла. Как признается сам артист, он еще «хорошо отделался». На селфи, опубликованном в сети, заметы кровоподтеки и шрамы на лице Snake, а также зафиксированная в бандаже рука.

«Все таки, друзья, не мое эти двухколесные с электроприводом средства передвижения. Сломал ключицу, получил сотрясение мозга и по мелочи всякие ссадины и ушибы и так далее. Переживу, бывало и не такое», — констатировал Дмитрий.

Instagram @dmitrysnake

Эта новость взбудоражила и обеспокоила фанатов Хакимова. В комментариях поклонники пожелали звезде отечественного рока скорейшего выздоровления, а также напомнили о необходимости всегда надевать экипировку и шлем при выезде на трассу.

«Думала образ… Береги себя, дорогой!»

«Дима, как же так? Надеюсь, все быстро восстановится и ни как не отразится на игре!»

«Здоровья, Дмитрий! Палочки будут скучать…»

«Да, барабаны безопаснее! Береги себя! Поправляйся!» — обращались к музыканту фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Софи Эллис-Бекстор попала в больницу с травмами.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
От ужастиков до фэнтези: книжный фестиваль «Красная площадь» завершается в Москве
9:11
«Позитивчик»: Юлия Ковальчук порадовала подписчиков весьма скромным фото
8:59
Экс-участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию
8:52
В Росссии отмечают столетний юбилей легенды советской авиации Ивана Кожедуба
8:45
Как выбрать вкусный и полезный хлеб? — лайфхак от врача-диетолога
8:38
Губернаторов оценят по работе в сфере защиты населения от ЧС

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок