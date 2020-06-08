Экс-участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию

Бывший участник рок-группы «Агата Кристи», известный барабанщик и продюсер Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию. Подробностями случившегося музыкант поделился с подписчиками в Instagram.

Оказалось, что на днях музыкант получил множественные травмы, упав с мотоцикла. Как признается сам артист, он еще «хорошо отделался». На селфи, опубликованном в сети, заметы кровоподтеки и шрамы на лице Snake, а также зафиксированная в бандаже рука.

«Все таки, друзья, не мое эти двухколесные с электроприводом средства передвижения. Сломал ключицу, получил сотрясение мозга и по мелочи всякие ссадины и ушибы и так далее. Переживу, бывало и не такое», — констатировал Дмитрий.

Instagram @dmitrysnake

Эта новость взбудоражила и обеспокоила фанатов Хакимова. В комментариях поклонники пожелали звезде отечественного рока скорейшего выздоровления, а также напомнили о необходимости всегда надевать экипировку и шлем при выезде на трассу.

«Думала образ… Береги себя, дорогой!»

«Дима, как же так? Надеюсь, все быстро восстановится и ни как не отразится на игре!»

«Здоровья, Дмитрий! Палочки будут скучать…»

«Да, барабаны безопаснее! Береги себя! Поправляйся!» — обращались к музыканту фолловеры.

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