Певица Софи Эллис-Бекстор попала в больницу с травмами
Британскую звезду госпитализировали после неудачного падения с велосипеда.
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Фото, видео: Instagram @sophieellisbextor
Британская певица и композитор Софи Эллис-Бекстор попала в одну из больниц Лондона. Звезду госпитализировали с травмами после неудачного падения с велосипеда. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Эллис-Бекстор выложила в микроблог черно-белое селфи, сделанное на больничной койке. По ее словам, она специально не запечатлела себя в цвете, чтобы ее внешний вид не напугал подписчиков. Артистка в медицинской маске продемонстрировала травму на голове, синяки и ссадины руке. В остальном с Софи все в порядке, заверила она.
«Я оказалась здесь прошлой ночью после того, как во время поездки на велосипеде упала с дорожки в сторону Темзы. Ушибы болят, но я в порядке. Обо мне хорошо заботятся, так что не волнуйтесь», — успокоила поклонников автор поста.
Публикацию она создала с одной целью: поблагодарить бригаду скорой помощи, персонал больницы и четверых бегунов — Лукаса, Колина, Джоша и Уиллоу, которые накануне вовремя пришли ей на помощь.
«Они остановились и помогли мне, когда я травмировалась. Большое спасибо! Я надеюсь, что вы видите это сообщение, потому что у меня не осталось ваших данных. Вы все милые люди!» — написала Эллис-Бекстор.
Ранее 5-tv.ru писал, что Венсана Касселя госпитализировали с травмой черепа. Французский актер попал в аварию во время езды на скутере.
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