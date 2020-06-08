«Никакого ботокса»: Валентина Рубцова пожаловалась на «плохой» внешний вид

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Виктория Андреева
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Звезда ввела в ступор поклонников, выложив фото с двусмысленной подписью.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда комедийного сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова удивила верных поклонников неожиданным постом в Instagram. Актриса опубликовала утреннее селфи в забавной футболке без макияжа и с растрепанными волосами.

На первый взгляд кажется, что подобные фото выкладывают многие артисты, прильнувшие к движению за все естественное и натуральное. Однако недоумение вызывает не внешний вид Рубцовой (здесь все в полном порядке), а высказывание, красующееся в описании поста.

«Плохо выглядишь. — Ты привыкнешь» — написала Валентина.

Instagram @yalav

Поклонники звезды, предположив, что из-за ограничительных мер актриса окончательно впала в депрессию, поспешили успокоить любимицу, заверив, что та выглядит божественно в любое время суток.

«Валя, вы всегда прекрасны! А на этом фото — особенно мила. Без ботокса, нарощенных ресниц и прочего!»

«Выразительные глаза, брови вразлет, правильной формы миленький носик, губы естественные… Вы — сама прелесть!»

«Ну, это к вам явно не подходит. Банально конечно, но выглядите потрясающе — натуральная!

«Прекрасная Валентина! Такая милая и нежная!» — откликнулись пользователи сети.

К слову, это не первый случай, когда Валентина шокирует любимых фанатов откровенными признаниями. Так, например, в середине мая звезда рассказала, как едва не взяла фамилию Гарика Мартиросяна. Притом что последний долгие годы находится в браке с другой женщиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Рубцова ввела в ступор поклонников, опубликовав фото в лосинах с огромным количеством тату.

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