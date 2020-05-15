Валентина Рубцова рассказала, какую фамилию хотела носить

Признание было сделано во время поздравления супруги Гарика Мартиросяна Жанны Левиной с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Популярная актриса Валентина Рубцова в честь дня рождения жены юмориста Гарика Мартиросяна — Жанны опубликовала пост-поздравление. Она выложила в своем профиле в Instagram совместное фото с именинницей на красной дорожке с одного из светских мероприятий и рассказала, что планировала взять фамилию ее мужа.

«Жанночка, ты уж прости, хотела взять фамилию твоего мужа, но мой против. Говорит: „Ну какая ты Мартиросян?“ С Днем Рождения, Прекрасная!» — написала актриса (пунктуация и орфография сохранены — Прим.ред.).

Валентина Рубцова также пожелала Жанне здоровья и бесконечного счастья.

Instagram @yalav

Фанаты актрисы присоединились к поздравлению и отметили потрясающий внешний вид знаменитостей на снимке.

«Какие красавицы и умницы обе»;

«Красотки. С Днем Рождения прекрасную Жанну», — написали подписчики.

Валентина Рубцова замужем за Артуром Мартиросяном. Многие думают, что мужчина является братом или родственником Гарика Мартиросяна. Однако это не так, они лишь однофамильцы. Актриса планировала взять фамилию мужа и стать Рубцовой-Мартиросян. Но судя по всему, Артур оказался против.

Жанна Левина-Мартиросян родилась в 1976 году. Она стала популярна благодаря своему знаменитому супругу — юмористу Гарику Мартиросяну, в браке с которым она уже больше 20 лет. В 2004 году Жанна стала мамой в первый раз — на свет появилась дочь Жасмин. А в 2009 году у супругов родился сын Даниэль.

В прошлом году Жанна выпустила книгу «Дневник жены юмориста».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Мартиросяна отправилась травить клещей в шикарном платье и маске.

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