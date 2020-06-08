Московский стрелок во время штурма оказал сопротивление правоохранителям
Следственные органы продолжают работу на месте стрельбы.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Злоумышленник, открывший стрельбу 7 июня на юго-западе Москвы, во время штурма оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ранен. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве полковник Владимир Васенин.
«Сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии в результате оперативно спланированной операции задержан мужчина, открывший стрельбу 7 июня около 22 часов из окна жилого дома на улице Строителей. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих. Следственными органами расследуется уголовное дело», — сообщил представитель полиции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве.
Читайте также
77%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?