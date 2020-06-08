Московский стрелок во время штурма оказал сопротивление правоохранителям

Злоумышленник, открывший стрельбу 7 июня на юго-западе Москвы, во время штурма оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ранен. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве полковник Владимир Васенин.

«Сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии в результате оперативно спланированной операции задержан мужчина, открывший стрельбу 7 июня около 22 часов из окна жилого дома на улице Строителей. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих. Следственными органами расследуется уголовное дело», — сообщил представитель полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве.