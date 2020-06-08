Пациент больницы в Петербурге устроил резню в реанимации

В больнице № 3 на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге пациент реанимации совершил нападение на двух пенсионерок.

Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападение произошло 7 июня. 42-летний мужчина похитил из реанимации острый хирургический инструмент троекар и затем нанес колото-резаные ранения 59-летней и 61-летней пациенткам, которые находились на лечении в тяжелом состоянии. Женщинам была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент они продолжают лечение в реанимации.

Сообщается, что в настоящий момент нападавший находится в невменяемом состоянии под надзором врачей и продолжает проходить лечение. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, скончался в больнице.