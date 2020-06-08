«Сын что-то скрывает»: пресс-секретарь Алибасова думает идти в полицию в связи с пропажей артиста
Вадим Горжанкин не может найти адекватного объяснения внезапному исчезновению продюсера.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Пресс-секретарь заслуженного артиста России Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил о намерении обратиться в полицию, если местонахождение артиста не удастся выяснить в течение ближайших суток.
О пропаже музыканта стало известно днем 6 июня, в день его 73-летия. Тревогу забили коллеги Алибасова, на сумевшие дозвониться до артиста, чтобы лично передать свои поздравления. Как пояснил в беседе с 5-tv.ru его именитый адвокат Сергей Жорин, подобное якобы уже не раз случалось. По словам юриста, продюсер не любит, когда ему названивают в этот день, поэтому предпочитает отключать мобильный телефон, избегая всякого общения.
Однако сегодня уже 8 июня, а музыкант до сих пор не вышел на связь. По мнению представителя артиста, пора бить тревогу.
«Его вообще никто не видел. Никто. То, что написали, что он жив и здоров… На каком основании это писали? 4 июня на такси его увез сын, и с тех пор его никто не видел и ни разу с ним не разговаривал <…> Приехал сын забрал его из квартиры, увез и все. Сын не отвечает ни на звонки, ни на сообщения», — тревожно заметил Горжанкин.
Пресс-секретарь артиста пояснил, что связь с ним восстановить не удалось никому, даже самым близким людям. В частности, помощнику Бари — Сергею Моцарю. Телефон Алибасова также находится вне зоны доступа и ни разу за период «пропажи» не включался.
«Я бы не сказал, что он всю жизнь так празднует день рождения. По крайней мере, он всегда звонки принимает с поздравлениями, и в соцсетях что-то выкладывает. А тут — ни слуху, ни духу. Подозрительно все это. <…> Я еще позвоню ему (сыну артиста — Прим.ред.), если никто не будет отвечать, то придется, наверное, какое-то заявление подавать», — заявил собеседник 5-tv.ru.
Вадим Горжанкин в очередной раз заметил, что не считает пропажу артиста случайностью. По его словам, Бари никогда не позволял себе дольше суток избегать общения с подчиненными и коллегами. Пресс-секретарь артиста предположил, что во внезапном исчезновении Алибасова может быть замешан его сын.
«Где он? Что с ним? Никто не знает. Сын что-то скрывает. Со мной всегда сын нормально общался. Мы с ним всегда контактируем. В этот раз как будто скрывается. Чем он занимается — неизвестно», — подытожил Горжанкин, добавив, что обязательно свяжется со СМИ и коллегами Бари, как только узнает какие-то подробности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что таинственное исчезновение Бари Алибасова может быть связано со скандалом вокруг раздела имущества между ним и его супругой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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