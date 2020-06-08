Названа дата отмены пропусков и графика прогулок в Москве

|
Нюра Незванова
Срочная новость 236

Об этом заявил председатель Общественной палаты столицы.

Названа дата отмены пропусков и графика прогулок в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок в столице отменят с 9 июня. Об этом во время дистанционного заседания Общественной палаты Москвы рассказал ее председатель Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — сказал он.

Летние веранды кафе начнут свою работу с 16 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут выехать из РФ для ухода за родственниками, учебы, работы или лечения.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:24
Звезды сериала «Дикий ангел» 20 лет спустя: как выглядят актеры сегодня
15:15
Минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое
15:04
«Нескучная рыбалка»: дочь Шнурова искупалась нагишом в водоеме
14:52
«Сын что-то скрывает»: пресс-секретарь Алибасова думает идти в полицию в связи с пропажей артиста
14:44
В каких регионах России ожидается 30-градусная жара?
14:26
Пропуска, прощайте! Собянин рассказал, как будет жить Москва с 9 июня

Сейчас читают

ТОП-5 имен, обладатели которых — избалованные эгоисты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок