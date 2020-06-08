Названа дата отмены пропусков и графика прогулок в Москве

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок в столице отменят с 9 июня. Об этом во время дистанционного заседания Общественной палаты Москвы рассказал ее председатель Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — сказал он.

Летние веранды кафе начнут свою работу с 16 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут выехать из РФ для ухода за родственниками, учебы, работы или лечения.