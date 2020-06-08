Республика Карелия отмечает вековой юбилей

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Руководство региона решило направить средства не на праздник, а на социальные проекты, модернизацию и благоустройство.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

Вековой юбилей отмечает Республика Карелия. 100 лет назад была создана Карельская трудовая коммуна. Массовые торжества из-за коронавируса отменены. Прошла только официальная церемония возложения цветов к Вечному огню в Петрозаводске — в память о защитниках Карелии, которые не вернулись с фронта.

Руководство региона решило направить средства не на праздник, а на социальные проекты, модернизацию и благоустройство. Так, в Петрозаводске построили новое здание аэровокзала. После окончания пандемии в Карелии ждут туристов, ведь регион недаром называют «Краем тысячи озер». Там удивительная по красоте природа, мраморные карьеры, уникальные острова Валаам и Кижи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве и регионах ослабляют ограничения.

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