Без пропусков и графика прогулок: в Москве и регионах ослабляют ограничения

Москва запускает вторую волну смгячения ограничений режима, самое главное — систему пропусков и прогулки по расписанию отменяют уже со вторника, 9 июня. В течение двух последующих недель будут сняты практически все ограничения, правда, масочный режим и требования по соцдистанции сохраняются в общественных местах.

Этой же логике действуют и другие российские регионы — уже все больше можно, если осторожно, то есть в маске и перчатках.

В Петербурге заработали непродовольственные магазины и автосалоны, в Сочи открылись первые пляжи для отдыхающих.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва и Подмосковье лидируют по числу вылечившихся от COVID-19.