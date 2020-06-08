Без пропусков и графика прогулок: в Москве и регионах ослабляют ограничения

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А к концу месяца столица практически полностью вернется к прежней, докоронавирусной жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Москва запускает вторую волну смгячения ограничений режима, самое главное — систему пропусков и прогулки по расписанию отменяют уже со вторника, 9 июня. В течение двух последующих недель будут сняты практически все ограничения, правда, масочный режим и требования по соцдистанции сохраняются в общественных местах.

Этой же логике действуют и другие российские регионы — уже все больше можно, если осторожно, то есть в маске и перчатках.

В Петербурге заработали непродовольственные магазины и автосалоны, в Сочи открылись первые пляжи для отдыхающих.

На каких условиях? Знает Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва и Подмосковье лидируют по числу вылечившихся от COVID-19.

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