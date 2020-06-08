Спасибо соцработникам: ОНФ запустил акцию в честь профессионального праздника соцслужбы

Эфирная новость 16

В период пандемии труд сотрудников социальной службы оказался особенно востребован.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via; 5-tv.ru

«Спасибо соцработникам!» — такую акцию запустил Общероссийский народный фронт к профессиональному празднику сотрудников социальной службы, который отмечают сегодня. Видеоролики с этим хештегом выкладывают в интернет. В период пандемии труд соцработников оказался особенно востребован. Они доставляют продукты и лекарства пожилым, ухаживают за проживающими в домах престарелых и интернатах. Вместе с врачами они зачастую оказываются на передовой борьбы с коронавирусом. И их подопечные им очень благодарны.

«Она у меня очень внимательная, читает мои мысли. Она придет, у меня какая-то радость появляется», — рассказывает о своей помощнице жительница Ивановской области Валентина Сергеевна Вологина.

«Эта помощь неоценима. И, конечно, имеет очень большое значение. Жизнь становится лучше», — присоединяется жительница Ивановской области Галина Васильевна Гоцуляк.

Также в интернете стартовала серия флешмобов, посвященных Дню России. Страна отметит праздник 12 июня. Но уже сейчас каждый желающий может опубликовать самые красивые фотографии своей родины в рамках акции «Россия в объективе». Под хештегом «Рисую Россию» размещают рисунки на тему будущего своего государства. Люди читают стихи и поют песни о своей стране. Актер и режиссер Владимир Машков запустил челендж «Слова поддержки», предложив вспомнить самые яркие и актуальные цитаты и жизненные девизы известных россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое.

Читайте также

+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Путин: поправки к Конституции рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся
16:43
Спасибо соцработникам: ОНФ запустил акцию в честь профессионального праздника соцслужбы
16:37
Прилучный оплатил дорогостоящее лечение Муцениеце, несмотря на расставание
16:26
Стало известно, когда «рыжий Тарзан» Дацик выйдет на свободу
16:23
Платье, туфельки, фата: Как выглядели невесты в советских фильмах?
16:17
«Больше руки не подам» — Тарасова назвала низостью поступки Башарова

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок