Спасибо соцработникам: ОНФ запустил акцию в честь профессионального праздника соцслужбы
В период пандемии труд сотрудников социальной службы оказался особенно востребован.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via; 5-tv.ru
«Спасибо соцработникам!» — такую акцию запустил Общероссийский народный фронт к профессиональному празднику сотрудников социальной службы, который отмечают сегодня. Видеоролики с этим хештегом выкладывают в интернет. В период пандемии труд соцработников оказался особенно востребован. Они доставляют продукты и лекарства пожилым, ухаживают за проживающими в домах престарелых и интернатах. Вместе с врачами они зачастую оказываются на передовой борьбы с коронавирусом. И их подопечные им очень благодарны.
«Она у меня очень внимательная, читает мои мысли. Она придет, у меня какая-то радость появляется», — рассказывает о своей помощнице жительница Ивановской области Валентина Сергеевна Вологина.
«Эта помощь неоценима. И, конечно, имеет очень большое значение. Жизнь становится лучше», — присоединяется жительница Ивановской области Галина Васильевна Гоцуляк.
Также в интернете стартовала серия флешмобов, посвященных Дню России. Страна отметит праздник 12 июня. Но уже сейчас каждый желающий может опубликовать самые красивые фотографии своей родины в рамках акции «Россия в объективе». Под хештегом «Рисую Россию» размещают рисунки на тему будущего своего государства. Люди читают стихи и поют песни о своей стране. Актер и режиссер Владимир Машков запустил челендж «Слова поддержки», предложив вспомнить самые яркие и актуальные цитаты и жизненные девизы известных россиян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое.
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