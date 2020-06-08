Спасибо соцработникам: ОНФ запустил акцию в честь профессионального праздника соцслужбы

«Спасибо соцработникам!» — такую акцию запустил Общероссийский народный фронт к профессиональному празднику сотрудников социальной службы, который отмечают сегодня. Видеоролики с этим хештегом выкладывают в интернет. В период пандемии труд соцработников оказался особенно востребован. Они доставляют продукты и лекарства пожилым, ухаживают за проживающими в домах престарелых и интернатах. Вместе с врачами они зачастую оказываются на передовой борьбы с коронавирусом. И их подопечные им очень благодарны.

«Она у меня очень внимательная, читает мои мысли. Она придет, у меня какая-то радость появляется», — рассказывает о своей помощнице жительница Ивановской области Валентина Сергеевна Вологина.

«Эта помощь неоценима. И, конечно, имеет очень большое значение. Жизнь становится лучше», — присоединяется жительница Ивановской области Галина Васильевна Гоцуляк.

Также в интернете стартовала серия флешмобов, посвященных Дню России. Страна отметит праздник 12 июня. Но уже сейчас каждый желающий может опубликовать самые красивые фотографии своей родины в рамках акции «Россия в объективе». Под хештегом «Рисую Россию» размещают рисунки на тему будущего своего государства. Люди читают стихи и поют песни о своей стране. Актер и режиссер Владимир Машков запустил челендж «Слова поддержки», предложив вспомнить самые яркие и актуальные цитаты и жизненные девизы известных россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое.