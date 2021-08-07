Платье, туфельки, фата: Как выглядели невесты в советских фильмах?

Свадьба всегда была одним из главных событий в семейной жизни. Это сейчас у современных невест есть огромный выбор в подборе свадебного наряда. В их распоряжении специальные журналы, стилисты и просто информация в интернете. В Советском союзе выбор был скромнее — модницы вдохновлялись образами любимых героинь из популярных фильмов. 5-tv.ru вспоминает, как выглядели невесты в советских фильмах, и как менялась мода на свадебные платья.

«Невеста» — невеста Надежда

Черно-белый фильм стал дебютом актера Олега Басилашвили в кино. В 1956-м он сыграл первую кинороль Андрея Андреевича — жениха главной героини Надежды. Невесту сыграла актриса Татьяна Пилецкая.

Татьяна Пилецкая в роли Надежды в к/ф «Невеста», 1956-й. Фото: Kinopoisk.ru

В «Невесте» можно увидеть, как девушки шли под венец во времена дореволюционной России. Конечно, такой наряд был чересчур нарядным для девушек из СССР, но согласитесь, героиня Татьяны Пилецкой выглядела просто потрясающе.

«Дело было в Пенькове» — невеста Лариса

«Дело было в Пенькове» с Вячеславом Тихоновым в главной роли вышел на советские экраны в 1957-м.

Вячеслав Тихонов в роли Матвея и Светла Дружинина в роли Ларисы в к/ф «Дело было в Пенькове», 1957-й. Фото: Kinopoisk.ru

Матвей устроил гонки на тракторах и сломал один из них. Чтобы не попасть под суд, главному герою пришлось жениться на дочери председателя Ларисе (Светлана Дружинина), которая была влюблена в него. Лариса — настоящая невеста своего времени. Платье с необычным вырезом, красивая фата, отсутствие яркого макияжа и толстая коса вокруг головы.

«Женитьба Бальзаминова» — Домна Евстигнеевна

Одна из самых популярных советских комедий вышла в 1965-м. Роль чиновника Бальзаминова и жениха, который хотел жениться исключительно на богатой, сыграл Георгий Вицин.

Георгий Вицин в роли Бальзаминова и Нонна Мордюкова в роли Домины Евстигнеевной в к/ф «Женитьба Бальзаминова», 1965-й. Фото: Kinopoisk.ru

Богатую московскую купчиху-вдову Домину Евстигнеевну сыграла Нонна Мордюкова. Невеста была в пышном свадебном платье, моды XIX века. Дорого-богато! А что? Зато сразу видно, что у невесты с деньгами все хорошо.

«Молодая жена» — невесты Маня и Валя

Фильм вышел в 1978-м. Маня (Анна Каменкова) и Володя (Сергей Проханов) любили друг друга со школы. Казалось бы, они должны поженится, но главный герой ушел в армию, а после возвращения — привез новую девушку.

Слева направо: Анна Каменкова в роли Мани и Елена Мельникова в роли Вали в к/ф «Молодая жена», 1979-й. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru

От обиды на возлюбленного Маня на зло ему решила выйти замуж за вдовца Алексея (Владлен Бирюков). В фильме показано две свадьбы. На подруге Маняши Вале — скромное белое платье, аккуратные лаковые туфельки и фата. Маняше наряд достался немного «побогаче», что подчеркивает статус ее жениха.

«Москва слезам не верит» — невеста Антонина

Актриса Раиса Рязанова сыграла одну из трех подруг в фильме «Москва слезам не верит» в 1979-м. Она была первой из девушек, кто вышла замуж, и единственной, кто обрела полноценное семейное счастье.

Раиса Рязанова в роли Антонины в к/ф «Москва слезам не верит», 1979-й. Фото: Kinopoisk.ru

Свадьбу играли в общежитии, где поставили длинный стол в дверной проем через две комнаты. Торжество было счастливым и громким. Невеста выбрала простое белое платье с v-образным вырезом, аккуратное ожерелье из искусственного жемчуга и настоящее украшение наряда — фата с венком из белых искусственных цветов. И кудри! Куда же без кудрей?!

«Блондинка за углом» — невеста Надежда

Сатирическая комедия о бывшем астрофизике Николае (Андрей Миронов), который устроился на должность грузчика в гастроном. На новом месте он сразу же знакомится с хваткой продавщицей Надей (Татьяна Догилева), которая больше напоминала директора магазина.

Андрей Миронов в роли Николая и Татьяна Догилева в роли Надежды в к/ф «Блондинка за углом», 1984-й. Фото: Kino-teatr.ru

Надя быстро окунает нового друга в дивное закулисье дефицита, а вскоре играет с ним свадьбу. На главной героине — белое легкое платье с рюшами, талию подчеркивает тонкая атласная лента. Из аксессуаров — длинные перчатки, а вместо фаты — аккуратное украшение в волосах.