«Эхо битвы за дитя нагнало»: Божену Рынску прооперировали

Светская обозревательница Божена Рынска сообщила поклонникам, что находится в больнице. Ей сделали операцию в связи с осложнениями после ЭКО. По словам знаменитости, больше всего ее беспокоит не внезапное ухудшение здоровья, а отсутствие рядом любимого человека — Игоря Малашенко.

«Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической) — эхо битвы за дитя нагнало. А рядом нет мужа. Нет Игоря. Так бы он сидел рядом и я бы всем телом, даже свежей раной чувствовала бы его любовь. Самое ужасное одиночество, когда в больнице с тобой нет любимого человека», — написала Рынска в Facebook.

Как уточняет сайт KP.RU, журналистка прожила с создателем телекомпании НТВ Игорем Малашенко почти семь лет. Они планировали стать родителями, но безрезультатно. Рынска долгое время лечила бесплодие и несколько раз пыталась забеременеть с помощью ЭКО.

В конце февраля 2019 года медиаменеджер покончил с собой в Испании. Перед этим он успел оставить свой генетический материал в центре репродукции. Малашенко похоронили 18 марта в Москве. А в конце марта у нее родилась долгожданная дочь. Малышку выносила суррогатная мать. Божена не раз говорила, что потеряла смысл жизни после ухода любимого. Лишь ребенок вернул ее к жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм впервые призналась, что сделала ЭКО.