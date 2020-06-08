Песню Little Big «спели» Голлум, Чубакка и Никита Михалков

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Алиса Старжевская
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Среди героев в ролике оказались «голоса» Гэндальфа, Оптимуса Прайма, Пеннивайза других персонажей.

Песню Little Big «спели» Голлум, Чубакка и Никита Михалков

Фото: ВКонтакте @littlebigband

Тема:
Little Big

Группа Little Big выложила на своей странице «ВКонтакте» видео с пародией на собственную песню Hypnodancer. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В ролике два пародиста — Андрей Немодрук и Никита Козырев — голосами разных киноперсонажей перепевают трек.

Немодрук и Козырев имитируют голоса Джокера, Хагрида из «Гарри Поттера», Терминатора, Дракулы, Дарта Вейдера, робота Мегатрона. Они даже изобразили рычание Чубакки и боевой клич Леонида из фильма «300 спартанцев». Среди российских знаменитостей в пародию попали Никита Михалков и переводчик фильмов Леонид Володарский, которого кинолюбители узнают по гнусавому голосу.

Андрей Немодрук постоянно выпускает ролики с пародиями на известные песни. Так, в его сообществе «ВКонтакте» можно увидеть «перепевки» песен Niletto, Morgenshtern и даже Михаила Шуфутинского.

Никита Козырев — видеоблогер, тоже специализирующийся на музыкальных пародиях. На его официальном YouTube-канале можно послушать, как Волк из «Ну, погоди!» «поет» песню Little Big Uno, а голосом Александра Лукашенко озвучена песня Artik & Asti «Девочка, танцуй».

 

Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big получили награду за «Самое трэшовое видео».

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