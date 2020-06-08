Песню Little Big «спели» Голлум, Чубакка и Никита Михалков
Среди героев в ролике оказались «голоса» Гэндальфа, Оптимуса Прайма, Пеннивайза других персонажей.
Фото: ВКонтакте @littlebigband
Группа Little Big выложила на своей странице «ВКонтакте» видео с пародией на собственную песню Hypnodancer. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
В ролике два пародиста — Андрей Немодрук и Никита Козырев — голосами разных киноперсонажей перепевают трек.
Немодрук и Козырев имитируют голоса Джокера, Хагрида из «Гарри Поттера», Терминатора, Дракулы, Дарта Вейдера, робота Мегатрона. Они даже изобразили рычание Чубакки и боевой клич Леонида из фильма «300 спартанцев». Среди российских знаменитостей в пародию попали Никита Михалков и переводчик фильмов Леонид Володарский, которого кинолюбители узнают по гнусавому голосу.
Андрей Немодрук постоянно выпускает ролики с пародиями на известные песни. Так, в его сообществе «ВКонтакте» можно увидеть «перепевки» песен Niletto, Morgenshtern и даже Михаила Шуфутинского.
Никита Козырев — видеоблогер, тоже специализирующийся на музыкальных пародиях. На его официальном YouTube-канале можно послушать, как Волк из «Ну, погоди!» «поет» песню Little Big Uno, а голосом Александра Лукашенко озвучена песня Artik & Asti «Девочка, танцуй».
Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big получили награду за «Самое трэшовое видео».
- 1 июн
- Группа Little Big получила премию за «Самое трэшовое видео» 2020 года
- 1 июн
- В сети назвали победителя «Евровидения-2020»
- 22 мая
- Клип Little Big на песню Unо преодолел 100-миллионный рубеж по числу просмотров
- 20 мая
- Группа Little Big вошла в тройку лидеров «Евровидения-2020»
- 18 мая
- Клип Hypnodancer группы Little big ворвался в ТОП-5 международного чарта YouTube
- 18 мая
- Полина Гагарина перещеголяла Пухляша под музыку Little Big — видео
- 17 мая
- Группа Little Big поделилась секретами со съемок Hypnodancer — видео
- 17 мая
- Пухляш из клипа Little Big попал в список Forbes
- 17 мая
- «Впервые никакой конкуренции!» — Участники «Евровидения-2020» спели общую песню
- 13 мая
- «Евровидение-2020» будет! Как и когда его посмотреть?
Читайте также
57%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?