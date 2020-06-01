Группа Little Big получила премию за «Самое трэшовое видео» 2020 года

Клип на песню Go Bananas рэйв-группы Little Big стал победителем в номинации «Самое трэшовое видео» по мнению жюри ежегодного немецкого конкурса Berlin Music Video Awards. Этой новостью музыканты поделились с поклонниками, выложив сторис с наградой в Instagram-аккаунте.

Известно, что за престижную премию с российскими музыкантами в заключительном этапе поборолись еще два популярных коллектива: Balming Tiger с композицией Kolo Kolo, а также Die Atzen с клипом Ballern.

Церемония награждения Berlin Music Video Awards традиционно проходит в Берлине и вручается тем музыкальным коллективам, чье творчеству по достоинству оценили зрители со всего света. Так, клип петербургской группы Little Big в 2020 году стал одним из самых просматриваемых на просторах интернета. Только в YouTube необычный ролик собрал более 115 миллионов просмотров!

Instagram @littlebigband

«Наши поздравления! Песня и вправду вышла немного… Сумасшедшей!»

«Little Big, вы просто супер! Как они умудряют делать это с серьезными лицами?!»

«Мне просто необходимо пересмотреть это в тысячный раз!»

«Знаете, я вас уже давно смотрю…но это просто шедевр!»

«Little Big, вы — топчик! Так люблю этот хайп!» — продолжают комментировать творчество артистов восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип группы Little Big на заводной трек Uno преодолел 100-миллионный рубеж по количеству просмотров.