«Руку держите»: опубликованы кадры задержания стрелявшего по прохожим в Москве
Квартиру экс-чиновника, устроившего стрельбу на юго-западе Москвы, взяли штурмом.
Закрыть
Смотрите также:
Московский стрелок во время штурма оказал сопротивление и был ранен
Правоохранитель ранен в ходе стрельбы на юго-западе Москвы
Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве
Правоохранители приступили к штурму квартиры стрелка в Москве
Злоумышленник в Москве сначала стрелял по машинам
Стрельба на юго-западе Москвы попала на камеры видеонаблюдения
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу на юго-западе Москвы
«Нормальные люди из окна не стреляют»: очевидец рассказал подробности стрельбы в Москве
Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу в Москве
Очевидцы сообщают о стрельбе в Москве
Напуганные соседи донесли на коллекционера оружия после холостых залпов в Москве
Назад в 90-е? Как обычный московский двор стал полем битвы для людей с автоматами
Следы от пуль и двое раненых — хроника событий перестрелки в Москве
Названа вероятная причина конфликта с перестрелкой в Москве
Еще пять человек задержаны после перестрелки в Москве
Дыры в кирпиче и машинах: эксклюзивные кадры последствий стрельбы в Москве
Один человек ранен в результате перестрелки в Москве
Три человека задержаны после перестрелки в Москве
«Что за сериал за окном?» — очевидцы в живую наблюдали перестрелку в Москве
Видео: Неизвестные открыли стрельбу возле жилого комплекса на юге Москвы
Видео стрельбы у авторынка в Москве. Трое ранены
Видео: СОБР задержал мужчину, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Появились кадры с момента задержания бывшего сотрудника столичного департамента промышленности и торговли, который 7 июня открыл огонь из охотничьего ружья с балкона своего дома на улице Строителей, 5 в Москве, в результате чего были ранены два человека.
На кадрах видно, как медики выносят злоумышленника на носилках из дома, а затем погружают в машину скорой помощи. При погружении носилок в машину, врачи заметили, что рука Павлова двигается.
«Смотрите, рука шевелится! Руку держите», — крикнул один из врачей своим коллегам.
На кадрах также видно ружье, из которого предположительно вел стрельбу злоумышленник, и гильзы.
Ранее стало известно, что правоохранители начали штурм квартиры, из которой экс-чиновник вел стрельбу. Мужчина отстреливался через дверь, ранил силовика, и также с огнестрельным ранением был госпитализирован. Мужчина находился в тяжелом состоянии, а позже скончался в больнице.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 7 июня примерно в 22.00 по московскому времени 50-летний мужчины открыл стрельбу с балкона своего дома. В результате беспорядочной стрельбы ранения получили 60-летний Олег К. и 39-летняя Юлия С.
Читайте также
35%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?