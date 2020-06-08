«Руку держите»: опубликованы кадры задержания стрелявшего по прохожим в Москве

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Алиса Старжевская
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Квартиру экс-чиновника, устроившего стрельбу на юго-западе Москвы, взяли штурмом.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Появились кадры с момента задержания бывшего сотрудника столичного департамента промышленности и торговли, который 7 июня открыл огонь из охотничьего ружья с балкона своего дома на улице Строителей, 5 в Москве, в результате чего были ранены два человека.

На кадрах видно, как медики выносят злоумышленника на носилках из дома, а затем погружают в машину скорой помощи. При погружении носилок в машину, врачи заметили, что рука Павлова двигается.

«Смотрите, рука шевелится! Руку держите», — крикнул один из врачей своим коллегам.

На кадрах также видно ружье, из которого предположительно вел стрельбу злоумышленник, и гильзы.

5-tv.ru

Ранее стало известно, что правоохранители начали штурм квартиры, из которой экс-чиновник вел стрельбу. Мужчина отстреливался через дверь, ранил силовика, и также с огнестрельным ранением был госпитализирован. Мужчина находился в тяжелом состоянии, а позже скончался в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 7 июня примерно в 22.00 по московскому времени 50-летний мужчины открыл стрельбу с балкона своего дома. В результате беспорядочной стрельбы ранения получили 60-летний Олег К. и 39-летняя Юлия С.

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