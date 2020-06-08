Участницу «Пацанок» оштрафовали за нападение на полицейского

Рэп-исполнительница, участница одного из сезонов шоу «Пацанки» Анна Михеева, известная также как Хофманита, должна выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за нападение на полицейского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в отношении девушки уголовное расследование прекращено, она раскаивается в содеянном.

В ноябре 2019 года 25-летняя Хофманита в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского в аэропорту «Пулково». При этом артистка сама снимала свой дебош на видео, которое впоследствии выложила в социальных сетях.

В отношении Анны Михеевой было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти». Кроме того, в отношении нее было заведено и административное дело за мелкое хулиганство.

Популярность девушка приобрела после участия в третьем сезоне телепроекта «Пацанки». Также она занимается музыкой и снимает клипы. В Instagram на рэпершу подписаны около 500 тысяч человек.