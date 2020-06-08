Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
По предварительным данным, артист получил серьезные травмы.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав
Знаменитый российский актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, авария произошла с участием трех машин. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee.
ДТП произошло на Смоленской площади. О состоянии участников аварии пока ничего не известно. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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