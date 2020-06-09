«Буквально один глоток»: Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева сегодня отметила свое очередное достижение: на звезду в Instagram подписались 17 миллионов человек. По этому случаю светская львица надела сногсшибательный наряд, организовала салют и выпила шампанское. После этого она села за руль своего автомобиля и поехала домой.

Подписчики осудили кумира за правонарушение, и Ивлеева решила их успокоить, записав видеообращение.

«Мне в директ написали, что „ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем“. Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. <…> Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — пояснила знаменитость.

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