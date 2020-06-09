«Буквально один глоток»: Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей

|
Карина Бернтгольц
21

Ведущую осудили за то, что она водит машину в состоянии алкогольного опьянения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева сегодня отметила свое очередное достижение: на звезду в Instagram подписались 17 миллионов человек. По этому случаю светская львица надела сногсшибательный наряд, организовала салют и выпила шампанское. После этого она села за руль своего автомобиля и поехала домой. 

Подписчики осудили кумира за правонарушение, и Ивлеева решила их успокоить, записав видеообращение.

«Мне в директ написали, что „ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем“. Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. <…> Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — пояснила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
ТОП-5 имен мужчин, которые не пропустят ни одной юбки

Последние новости

1:52
«Буквально один глоток»: Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей
1:45
Вторник, 9 июня: как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти?
1:30
Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве
1:18
Кадры последствий ДТП с Ефремовым в центре Москвы — видео
1:15
Видео: устроивший ДТП Ефремов уснул в автомобиле полиции
1:14
Стало известно состояние одного из пострадавших в ДТП с Ефремовым

Сейчас читают

Пострадавшего в ДТП с Ефремовым увозят на реанимобиле
ДТП с джипом Михаила Ефремова в Москве попало на камеру видеонаблюдения
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок