«Буквально один глоток»: Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей
Ведущую осудили за то, что она водит машину в состоянии алкогольного опьянения.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева сегодня отметила свое очередное достижение: на звезду в Instagram подписались 17 миллионов человек. По этому случаю светская львица надела сногсшибательный наряд, организовала салют и выпила шампанское. После этого она села за руль своего автомобиля и поехала домой.
Подписчики осудили кумира за правонарушение, и Ивлеева решила их успокоить, записав видеообращение.
«Мне в директ написали, что „ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем“. Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. <…> Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — пояснила знаменитость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также
57%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?