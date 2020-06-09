Кадры последствий ДТП с Ефремовым в центре Москвы — видео

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Алина Потёмкина
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Автомобиль Lada, который протаранил джип актера, получил серьезные повреждения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

5-tv.ru публикует кадры последствий ДТП с участием Михаила Ефремова в центре столицы. Актер, находясь в нетрезвом виде, пересек двойную сплошную на Смоленской площади и въехал в легковой автомобиль. В результате Lada, которую протаранил Jeep Grand Cherokee артиста, получила серьезные повреждения. У иномарки артиста тоже изрядно помят капот, но это не идет ни в какое сравнение с тем, как искорежило машину пострадавшего. Движение по Садовому кольцу после аварии было перекрыто на пяти полосах.

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом грудной клетки, а также кровоизлияние. Сейчас жизнь 58-летнего мужчины спасают медики в операционной.

Кроме того, в аварии пострадал еще один человек. Его состояние на данный момент уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП на Смоленской площади, в которое попал джип Михаила Ефремова, засняла камера видеонаблюдения. Актер был задержан правоохранителями. Медицинское освидетельствование показало, что в момент страшной аварии Ефремов был пьян.

Известно, что Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения. В настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Тема:
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