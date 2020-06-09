«Очень похожи»: Мария Порошина показала архивное фото матери

Редкое фото актрисы и режиссера Наталии Красноярской подтвердило сходство театрального деятеля с не менее известной дочерью — Марией Порошиной. Актриса выложила снимок матери в Instagram. На старом черно-белом фото запечатлена девушка со знакомой российскому зрителю улыбкой. Эта улыбка вместе с талантом и обаянием перешла к ее наследнице.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Заслуженная артистка Наталия Красноярская посвятила жизнь театру. Список поставленных ею спектаклей в различных культурных учреждениях так же обширен, как и перечень ее наград и благодарностей.

Прославленный театральный деятель ушла из жизни 30 апреля прошлого года в возрасте 70 лет. Мария тяжело переживала смерть любимой матери, как и все, кто знал ее близко.

В комментариях к посту Порошиной нашлось немало поклонников творчества Красноярской. Но немногим прежде доводилось видеть ее столь молодой счастливой, какой она осталась на фото.

«Вы очень похожи на маму, красивая!»

«Светлая память светлой женщине!»

«Прелесть, прям куколка! Машенька, ты — копия мама! Обожаю тебя!» — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Порошина рассказала, почему ей пришлось похудеть.