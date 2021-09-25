ТОП-3 знака зодиака, которые не привлекают мужчин

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Алиса Старжевская
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Астрологи рассказали, какие черты характера знаков отталкивают сильный пол.

ТОП-3 знака зодиака, которые не привлекают мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Weinhäupl

Есть женщины, которые не обладают модельной внешностью, но собирают вокруг себя толпы воздыхателей. А есть настоящие красавицы, остающиеся в одиночестве. Астрологи утверждают, что во всем виновата дата рождения, и потому назвали три знака зодиака, представительницы которых категорически не привлекают сильный пол.

Рак

Раки известны своей скрытой красотой, которую сразу разглядеть трудно. А ведь чаще всего мужчины не готовы тратить время на разгадывание загадок. К тому же в характере Раков — осторожность, которая отталкивает представителей сильной половины человечества. Именно поэтому женщины этого знака пользуются не самой большой популярностью у мужчин.

Дева

Женщины-Девы медлительны в отношениях, хотя и очень покладисты. Однако далеко не каждый ухажер готов проходить целый квест ради того, чтобы обрести идеальную спутницу. Мужчины считают Дев настоящими «крепостями», и далеко не каждый поклонник достаточно настойчив для того, чтобы вести многомесячную «осаду».

Водолей

Женщины, родившиеся под знаком Водолея, считаются настоящими амазонками — они смелы, амбициозны и готовы отстаивать свое мнение во что бы то ни стало. Водолеи быстро принимают решения, поэтому такая женщина с легкостью может предложить избраннику пойти в ЗАГС после пары недель знакомства. Но, конечно, мужчине не понравится такая строгая командирша и «домоправительница».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как усилить удовольствие от секса. ТОП-7 советов от эксперта.

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