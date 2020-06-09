Продюсер рассказала историю редкого фото, где Фриске сидит на коленях у Григорьева-Аполлонова

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 726

Ранее Олеся Сазыкина опровергла информацию о якобы существовавшем романе между Жанной Фриске и «темненьким» из «Иванушек» Кириллом Андреевым.

Продюсер рассказала историю редкого фото, где Фриске сидит на коленях у Григорьева-Аполлонова

Фото: www.globallookpress.com / Ali Magomedov

Недавно участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев поведал о якобы вспыхнувшем романе с Жанной Фриске, когда она пела в группе «Блестящие». Вместе с тем бывший продюсер обеих групп Олеся Сазыкина опровергла эту информацию, заявив, что никакого романа не было, а «лучшим подружайкой» Фриске был «рыженький» Андрей-Григорьев-Аполлонов.

Так, в сети циркулирует фото, на котором Жанна Фриске и «рыженький» Иванушка Андрей Григорьев-Аполлонов изображены вместе. На снимке видно, что Фриске в откровенном платье с глубоким декольте сидит на коленях у Григорьева-Аполлонова.

Продюсер сообщила, что снимок был сделан на одном из корпоративов, на котором выступала Фриске в составе группы «Блестящие» и на котором оказался Григорьев-Аполлонов.

«Рыжий постоянно, если был в Москве, то всегда приезжал на выступления группы, и когда она там его встретила, она села к нему на корточки, они любили все потусить», — прокомментировала фото продюсер, добавив, что снимок сделан примерно в 2002–2003 годах.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер Олеся Сазыкина в прошлом работавшая с группами «Иванушки International» и «Блестящие», опровергла заявление Кирилла Андреева о том, что его и Жанну Фриске в определенный период связывали отношения романтического характера. Сазыкина назвала эту историю «бредом», отметив, что нет ни одной совместной фотографии звезд, которая бы могла это подтвердить.

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