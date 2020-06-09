Анна Хилькевич рассказала, почему решила поменять имя дочери
Актриса сообщила подписчикам неожиданную новость.
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич любит рассказывать поклонникам о своей личной жизни и, в особенности, выкладывать фото и видео с детьми. Недавно актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео с прогулки на велосипеде с младшей дочерью Машей и удивила своих фанатов неожиданной новостью.
Хилькевич рассказала, что приняла решение поменять имя дочке Маше. На это ее сподвигло принципиальное желание самой девочки носить другое имя.
«Так интересно, наша Машенька, когда спрашиваешь как ее зовут, чаще всего отвечает «Аня», а когда я была беременна ей, несколько человек советовали назвать малышку именем «МариАнна», но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!», — рассказала артистка, обосновав свое первоначальное решение назвать дочь «Машей».
Хилькевич сообщила, что поскольку ее дочь придерживается другой точки зрения на то, какое имя у нее должно быть, она решила добавить к ее имени приставку «Анна». В итоге получится «Анна-Мария». Как заверила актриса, дочь в любом случае останется при своем изначальном имени, но опций у нее «будет побольше».
Теперь звезда «Универа» ждет, когда ЗАГСы возобновят работу, чтобы официально поменять имя малышке.
Среди подписчиков звезды мнения разделились: одни поддержали решение артистки, а другие посчитали, что изменение имени может повлечь за собой изменение судьбы.
«Очень хорошая идея. Почему бы и нет»;
«Не верите, что имя-судьба человека? По сути, можете поменять судьбу»;
«Супер-идея!», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Анна Хилькевич не готова отдать младшую дочь в детский сад.
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