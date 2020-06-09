Число инфицированных COVID-19 в Москве снизилось до минимума с середины апреля

В России суточный прирост заразившихся коронавирусом снижается уже второй день. За последние 24 часа выявили около 8,5 тысячи новых случаев. При этом из стационаров выписались почти 12 тысяч пациентов.

В Москве число заболевших — минимальное с середины апреля. Диагноз подтвердился у полутора тысяч человек. Следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число вылечившихся от коронавируса в России превысило 242 тысячи.