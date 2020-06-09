Число инфицированных COVID-19 в Москве снизилось до минимума с середины апреля
В целом по стране прирост заразившихся коронавирусом падает уже второй день.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В России суточный прирост заразившихся коронавирусом снижается уже второй день. За последние 24 часа выявили около 8,5 тысячи новых случаев. При этом из стационаров выписались почти 12 тысяч пациентов.
В Москве число заболевших — минимальное с середины апреля. Диагноз подтвердился у полутора тысяч человек. Следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская и Свердловская области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число вылечившихся от коронавируса в России превысило 242 тысячи.
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