Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 242 тысячи
За прошедшие сутки победить инфекцию удалось 11 709 пациентам.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Число вылечившихся от коронавируса в России достигло 242 397 человек. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, за прошедшие сутки победить COVID-19 удалось 11 709 пациентам.
В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 38,1% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Жертвами нового внеклеточного агента стал 171 человек.
В Москве за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 1 572 человек. В Подмосковье коронавирусом инфицировались 739 жителей, в Петербурге — 318, в Нижегородской области — 292, в Свердловской области — 242 человека.
Согласно последним данным, с начала пандемии COVID-19 в РФ обнаружен у 485 253 человек в 85 регионах. В результате пагубного воздействия инфекции скончались 6 142 пациента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусом.
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