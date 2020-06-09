Площадь загрязнения в результате разлива топлива в Норильске увеличивается

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Экологи обнаружили следы нефтепродуктов ниже по течению от места попадания солярки в реку Амбарная.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Norilsk Nickel Press Service; 5-tv.ru

В Норильске растет площадь загрязнения в результате разлива топлива. Экологи обнаружили следы нефтепродуктов в озере Пясино — это ниже по течению от места попадания солярки в реку Амбарная. За уровнем концентрации вредных веществ в водоемах сейчас наблюдают специалисты.

Спасатели устраняют последствия ЧП. Им на помощь пришли красноярские ученые, которые разработали уникальный биосорбент, способный впитывать опасные вещества. В ближайшее время новинку намерены испытать на практике.

Авария произошла 29 мая. На территории ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергетической компании» из резервуара утекло более 20 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арестованному начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение.

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