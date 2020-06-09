Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

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Василий Заика
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По словам прокурора Тейса Бергера, средство объективного контроля в Донецке находилось на подконтрольной ополченцам территории, и было отключено.

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Фото: www.globallookpress.com / Ria Novosti

Украина не предоставила первичные данные с радаров по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор из Нидерландов Тейс Бергер.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — цитирует прокурора РИА Новости.

Тейс Бергер отметил, что было проведено расследование обстоятельств отсутствия информации. В результате было установлено, что средство объективного контроля в Донецке располагалось на подконтрольной ополченцам территории, и было отключено. Радар в районе Артемовска получил повреждения в ходе вооруженного конфликта и еще один в Чугуево был на профилактике.

«Расследование данных с украинских гражданских и военных радаров дало ограниченную информацию», — сказал Тейс Бергер.

Прокурор подчеркнул, что данные с российского радар в Усть-Донецком Ростовской области более полные в отличие от информации с украинского военного средства контроля в Харькове. Экспертам не удалось обнаружить следы запуска ракеты и присутствия военного самолета в районе трассы малайзийского Boeing.

Еще в 2015 году концерн «Алмаз-Антей» провел натурный эксперимент. На полигон доставили Ил-86, который схож с Boeing, и произвели запуск ракет. Характер повреждений подтвердил: «Бук» никак не мог стрелять из района, подконтрольного ополченцам. Элементарная физика. Минобороны России также заявляло — обшивка двигателя «Бука», которую демонстрировало следствие, принадлежит старым образцам. Их нет на вооружении российской армии с 2011 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах завершилось первое заседание суда по делу о крушении малайзийского Boeing.

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