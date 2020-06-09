Турнир планетарного масштаба: экипаж МКС против шахматного гроссмейстера
Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин сыграли с чемпионом мира по блицу и быстрым шахматам Сергеем Карякиным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva; 5-tv.ru
Уникальный турнир планетарного масштаба — играют космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин. Сейчас они находятся на МКС в составе новой экспедиции. Их соперник — чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин. Белые фигуры достались тем, кто на орбите. Первый ход космонавтов: Е2 — Е4.
Нынешний турнир посвящен 50-летию легендарной партии. Тогда играли пять советских космонавтов. Встреча длилась шесть часов и завершилась вничью. Соперники держали связь по радио и делали ходы, пока корабль был над территорией СССР. Для игры применялись специальные шахматные фигуры, приспособленные к условиям невесомости. Спустя полвека деревянные доски заменили на планшеты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России стартуют матчи Премьер-лиги.
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