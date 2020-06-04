Посткоронавирусный футбол: в России стартуют матчи Премьер-лиги

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До конца турнира российским клубам осталось провести восемь встреч. Роспотребнадзор уже выпустил правила для их проведения.

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Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Из карантина выходит российский футбол. Чуть больше двух недель — до первого послекоронавирусного матча Премьер-лиги. Командам осталось провести всего восемь встреч. И на них даже пустят зрителей. Но собрать целые трибуны не получится — придется соблюдать санитарные ограничения.

Футбольные матчи теперь, действительно, будут проходить с соблюдением правил, разработанных Роспотребнадзором. Игрокам запрещено выходить на поле в сопровождении детей, здороваться с соперниками, нельзя делать предматчевые совместные фотографии. Требования появились и к болельщикам — находиться на стадионе они должны в масках и перчатках.

Клубы терять выручку не хотят поэтому главный вопрос — кто займет место в секторе: фанаты, владельцы абонементов, обладатели билетов, купленных до карантина или нужно будет покупать билеты на игру стадиона?

Кто попадет на матчи, а кому придется болеть у телевизора — узнал Алексей Полторанин.

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