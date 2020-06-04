Посткоронавирусный футбол: в России стартуют матчи Премьер-лиги
До конца турнира российским клубам осталось провести восемь встреч. Роспотребнадзор уже выпустил правила для их проведения.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко, 5-tv.ru
Из карантина выходит российский футбол. Чуть больше двух недель — до первого послекоронавирусного матча Премьер-лиги. Командам осталось провести всего восемь встреч. И на них даже пустят зрителей. Но собрать целые трибуны не получится — придется соблюдать санитарные ограничения.
Футбольные матчи теперь, действительно, будут проходить с соблюдением правил, разработанных Роспотребнадзором. Игрокам запрещено выходить на поле в сопровождении детей, здороваться с соперниками, нельзя делать предматчевые совместные фотографии. Требования появились и к болельщикам — находиться на стадионе они должны в масках и перчатках.
Клубы терять выручку не хотят поэтому главный вопрос — кто займет место в секторе: фанаты, владельцы абонементов, обладатели билетов, купленных до карантина или нужно будет покупать билеты на игру стадиона?
Кто попадет на матчи, а кому придется болеть у телевизора — узнал Алексей Полторанин.
- 4 июн
- Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет россиянам
- 4 июн
- Будущее легкой промышленности после пандемии обсудили на совещании с президентом
- 4 июн
- Система здравоохранения РФ постепенно возвращается к нормальной жизни
- 4 июн
- Власти не будут штрафовать бизнес во время выхода из карантина
- 3 июн
- «Это страшно»: Нелли Кобзон переживает за потерявшую сына Светлану Моргунову
- 3 июн
- В Ростуризме обозначили сроки начала работы пляжей на юге России
- 3 июн
- ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с пандемией COVID-19
- 3 июн
- В Брянской области малоимущим и многодетным семьям раздают птицу и скот
- 3 июн
- «Ничего сложного!» — экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал, чем зарабатывает на жизнь
- 3 июн
- Теперь в Instagram можно заказать доставку еды
Читайте также
72%
-0.64 76.62
-0.16
Нашли ошибку?