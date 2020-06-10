«Нежные объятия любви»: Ани Лорак поздравила свою принцессу с днем рождения
Дочери певицы исполнилось девять лет.
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Фото, видео: Instagram @anilorak
Украинская певица Ани Лорак выложила новую трогательную фотографию в свой Instagram. На ней Лорак обнимает свою дочку Софию, сидя перед фортепьяно. Под фотографией артистка желает дочери счастья в ее день рождения:
«Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!» — подписала снимок звезда.
Подписчики тоже присоединились к поздравлениям.
«Поздравляю Сонечку! Пусть всегда будет счастлива, здорова и в любви. Пусть радует Вас. Очень любим»;
«С Днем рождения, Софийка»;
«Поздравляем с днем рождению эту прекрасную принцессу. Бесконечного счастья и улыбок», — напутствовали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие сериалы Ани Лорак считает своими любимыми.
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