«Нежные объятия любви»: Ани Лорак поздравила свою принцессу с днем рождения

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Алиса Старжевская
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Дочери певицы исполнилось девять лет.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Украинская певица Ани Лорак выложила новую трогательную фотографию в свой Instagram. На ней Лорак обнимает свою дочку Софию, сидя перед фортепьяно. Под фотографией артистка желает дочери счастья в ее день рождения:

«Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!» — подписала снимок звезда.

Instagram @anilorak

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю Сонечку! Пусть всегда будет счастлива, здорова и в любви. Пусть радует Вас. Очень любим»;

«С Днем рождения, Софийка»;

«Поздравляем с днем рождению эту прекрасную принцессу. Бесконечного счастья и улыбок», — напутствовали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие сериалы Ани Лорак считает своими любимыми.

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