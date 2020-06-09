«Единая Россия» поддержала девять кандидатов на посты губернаторов
Все они на данный момент являются действующими главами регионов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
«Единая Россия» сегодня поддержала девять кандидатов на посты губернаторов. Все это действующие главы регионов.
Есть и опытные руководители, которые идут на очередной срок, например, губернатор Краснодарского края, Вениамин Кондратьев или глава Татарстана, Рустам Минниханов.
А также те, кто недавно был назначен временно исполняющими обязанности глав: Архангельской области, Калужской, Севастополя и Еврейской автономной области. Единый день голосования в этом году — 13 сентября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернаторов оценят по работе в сфере защиты населения от ЧС.
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