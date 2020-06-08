Губернаторов оценят по работе в сфере защиты населения от ЧС
МЧС разработает критерии оценки работы региональных властей.
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Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России разработают критерии оценки работы региональных властей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Методические рекомендации будут основываться на указах президента, постановлениях правительства и других нормативных актах в области защиты от ЧС.
Как уточняется, сегодня эффективность работы глав и администраций субъектов РФ оценивается по показателям созданных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровня зарплат, объема инвестиций, уровня бедности, прироста населения и прочим. Критерий эффективности работы защиты от ЧС может пополнить этот перечень показателей.
Ранее 5-tv.ru писал, президент России Владимир Путин поддержал губернатора ХМАО Наталью Комарову в намерении идти на второй срок.
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