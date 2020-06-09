Кипелов удивился, что его песня «Я свободен» стала гимном выхода из самоизоляции

Рок-музыкант и соавтор музыки к песне «Я свободен» Валерий Кипелов был удивлен тем, что его творение 1997 года, получило такую популярность после снятия ограничений в пандемию коронавируса. Как признался артист в беседе с 5-tv.ru, на себе особых тягот самоизоляции он не почувствовал.

«Я отношусь к этому достаточно спокойно. Меня, если честно, песня „Я свободен“ очень сильно удивляет. Ее такая продолжительная популярность… Не знаю, наверное, народ себя почувствовал более свободно, когда сняли ограничения. Что касается лично меня, то у меня мало что изменилось на протяжении того времени, когда я находился в самоизоляции», — сказал Кипелов.

По его словам, он провел почти все это время на даче, а когда приезжал в Москву, спокойно передвигался по району. Разумеется, соблюдая все правила безопасности, введенные в связи с пандемией.

«Если я ходил в какие-то магазины, соблюдал положенные меры предосторожности — надевал перчатки, маску. Гулять я ходил совершенно спокойно вечером, у меня малонаселенный район. Поэтому особых трудностей я не испытал. Я продолжал общаться со своими близкими», — заметил артист.

Главным упущением для него стала отмена концертов, как и для всех других коллег по цеху. Но и это не ввело Кипелова в депрессию.

«Да, к сожалению, не было концертов. И, к сожалению, мы не собирались с музыкантами, не репетировали. Но все равно, в той или иной степени мы продолжали общаться», — заключил рокер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие песни стали символом выхода из самоизоляции помимо трека «Я свободен», который был написан более 20 лет назад Кипеловым в соавторстве с Сергеем Мавриным в составе группы «Ария».