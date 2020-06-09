«Я свободен» и другие: Хит-парад самых популярных песен после снятия ограничений

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Алина Потёмкина
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Музыкальный сервис раскрыл, что слушают пользователи теперь, когда можно свободно выйти на прогулку.

«Я свободен» и другие: Хит-парад самых популярных песен после снятия ограничений

Фото: www.globallookpress.com / Michael Boland; 5-tv.ru

Сервис «Яндекс. Музыка» выяснил, какие песни стали наиболее популярными после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Согласно исследованию, первую строчку в рейтинге композиций занял трек Валерия Кипелова «Я свободен», пишет РИА Новости.

Также в своеобразный хит-парад вошли I Want to Break Free и We Are The Champions британской рок-группы Queen, Stayin Alive группы Bee Gees и трек Feeling Good тоже родом из Туманного Альбиона от Muse.

На первую прогулку после снятия ограничений многие собираются пойти под песню «Летние вечера» группы «Дайте танк (!)». Большой популярностью также пользуется хит сезона изоляции «Плачу на техно» дуэта Cream Sodа и «Хлеб» и песня «Видели ночь» молдавского коллектива Zdob si Zdub.

В опросе сервиса приняли участие 1,1 тысячи пользователей в возрасте от 18 до 63 лет из разных уголков России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа «Несчастный случай» спела про жизнь в самоизоляции.

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