Подружка шведского миллионера поведала, как заполучить богатого мужчину

Мир самоизоляции, бесконечная «гонка» на работе, естественная потребность побыть наедине — существует масса отговорок, чтобы оправдать свое одиночество. Однако есть простейший способ скрасить свое уединение, которое, в итоге, перестанет быть таковым, а может закончиться и походом в ЗАГС.

Как советует популярная шведская блогерша Анна Бей, состоящая в отношениях с миллионером, следует обратить внимание на свой стиль одежды. 34-летняя модница напомнила, что в первую очередь мужчина обращает внимание на внешность и одежду женщины.

«Сейчас существует множество разных стилей, и женщины зачастую забывают, для кого они наряжаются», — пояснила она и добавила, что, выбирая образ, девушки должны думать о человеке, чье внимание им хотелось бы привлечь.

Блогерша считает, что по этой причине необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам.

В то же время, рассуждает шведка, в выбранной одежде мадемуазель должна чувствовать себя комфортно.

«Поэтому нужно искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу», — заключила она.

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