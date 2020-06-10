Около 300 дельфинов погибли за последние месяцы на Черном море

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Точные причины гибели млекопитающий пока не установлены.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Экологи Кубани бьют тревогу. На Черноморском побережье массового гибнут дельфины. За последние месяцы уже обнаружено около 300 особей.

Из них только в мае свыше 130. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Критическая ситуация в районах Анапы, Геленджика, Тамани.

Точные причины гибели млекопитающий пока не установлены. Специалисты не исключают, что проблема связана с разливом нефтепродуктов.

В портах заявляют, что в море мазут попал, скорее всего, с суши вместе с дождевой водой. Так ли это, сейчас выясняют эксперты. Они изучают ранее взятые пробы воды и почвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые установили точную причину вымирания динозавров.

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Около 300 дельфинов погибли за последние месяцы на Черном море

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