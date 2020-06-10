Около 300 дельфинов погибли за последние месяцы на Черном море

Экологи Кубани бьют тревогу. На Черноморском побережье массового гибнут дельфины. За последние месяцы уже обнаружено около 300 особей.

Из них только в мае свыше 130. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Критическая ситуация в районах Анапы, Геленджика, Тамани.

Точные причины гибели млекопитающий пока не установлены. Специалисты не исключают, что проблема связана с разливом нефтепродуктов.

В портах заявляют, что в море мазут попал, скорее всего, с суши вместе с дождевой водой. Так ли это, сейчас выясняют эксперты. Они изучают ранее взятые пробы воды и почвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые установили точную причину вымирания динозавров.