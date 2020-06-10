Новокузнецк и Магнитогорск претендуют на звание «Города трудовой доблести»

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Проголосовать за этот почетный титул россияне смогут 1 июля.

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Фото, видео: ТАСС /Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru

Важно сейчас сохранить память и о миллионах тружеников тыла, чей вклад в Победу также велик, как и подвиг солдат на фронте. По всей стране продолжается сбор подписей за звание «Город трудовой доблести».

В почетном списке претендентов уже десятки населенных пунктов, чей подвиг официально подтвержден историческими документами. Определить, кто достоин носить это гордое звание, россияне смогут 1 июля — в день проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Называться городом трудовой доблести в числе прочих претендуют Новокузнецк и Магнитогорск. И у обоих — железные аргументы в свою пользу — Артур Ломидзе в этом убедился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатеринбург, Челябинск и Самара претендуют на звание «Город трудовой доблести».

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