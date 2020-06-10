Новокузнецк и Магнитогорск претендуют на звание «Города трудовой доблести»
Проголосовать за этот почетный титул россияне смогут 1 июля.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС /Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru
Важно сейчас сохранить память и о миллионах тружеников тыла, чей вклад в Победу также велик, как и подвиг солдат на фронте. По всей стране продолжается сбор подписей за звание «Город трудовой доблести».
В почетном списке претендентов уже десятки населенных пунктов, чей подвиг официально подтвержден историческими документами. Определить, кто достоин носить это гордое звание, россияне смогут 1 июля — в день проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Называться городом трудовой доблести в числе прочих претендуют Новокузнецк и Магнитогорск. И у обоих — железные аргументы в свою пользу — Артур Ломидзе в этом убедился.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатеринбург, Челябинск и Самара претендуют на звание «Город трудовой доблести».
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?