Полуголая звезда Playboy Мария Лиман рассказала о своих мыслях по утрам
Модель поделилась сокровенным, не забыв при этом продемонстрировать шикарную фигуру.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Звезда Playboy Мария Лиман продолжает будоражить воображение своих подписчиков, выкладывая в Instagram откровенные фотографии. На этот раз известная модель опубликовала первое фото после пробуждения и поделилась с фанатами, какие мысли приходят ей на ум ранним утром.
«Я проснулась! Принесите кофе, пожалуйста! А какие у Вас первые мысли с утра?» — спросила модель, показав шикарную фигуру в обтягивающем черном боди на фоне белоснежного постельного белья.
Подписчики не смогли не восхититься великолепными формами модели и ее красотой, а заодно рассказали о своих мыслях с утра пораньше.
«Просыпаюсь и думаю: „как там Мария?“»
«Сегодня первая мысль была, что я проспала встречу, которая будет завтра утром»;
«Волосы и фигура — супер!»
«Ты самая красивая во Вселенной!» — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова выложила «солнечное» фото в купальнике.
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