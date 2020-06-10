За пьяные дебоши хотят лишать водительских прав

Двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах может привести к лишению водительских прав. Такое предложение внес член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Об этом сообщает RT, ссылаясь на имеющуюся у них копию письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Согласно документу, Хамзаев предлагает внести изменения в статью 20.21 действующего административного кодекса (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и прописать в ней отдельное наказание для нарушителей, имеющих водительские права.

«Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — говорится в тексте письма.

Общественник считает, если гражданин в течение небольшого промежутка времени дважды привлекается за нарушение общественного порядка в нетрезвом состоянии, это говорит о том, что человек испытывает алкогольную зависимость. При этом его участие в дорожном движении в качестве водителя может нести дополнительную опасность для окружающих.

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с отечественной легковушкой. Водитель «Лады» от полученных травм скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в его крови были обнаружены наркотики.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором шатающийся Михаил Ефремов за час до смертельного ДТП пытается сесть в свою машину.