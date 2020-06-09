Шатающийся от пьянства Ефремов за час до смертельного ДТП попал на камеры

В распоряжение 5-tv.ru попала запись с камер видеонаблюдения, на которой снят актер Михаил Ефремов за час до того, как устроил смертельное ДТП в центре столицы. На кадрах видно, что заслуженный артист РФ уже тогда еле держался на ногах. К автомобилю он подходил шатающейся походкой, с трудом влез в салон, перед этим то и дело падал на джип.

Перекрыв дорогу, артист очень долго разворачивался на своей иномарке, после чего рванул по дороге. При этом его автомобиль все время кидало из стороны в сторону, периодически машина оказывалась на тротуаре.

Через час мощный внедорожник Михаила Ефремова на огромной скорости вынесет на «встречку» на Садовом кольце. Автомобиль лоб в лоб столкнется с «Ладой». Сам артист не пострадает, а вот водитель отечественной легковушки получит травмы, не совместимые с жизнью, и утром 9 июня скончается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.