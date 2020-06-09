Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов предыдущим вечером ввязался в настоящие «приключения» и поднял на уши всю Москву. В состоянии алкогольного опьянения звезда отечественного кинематографа сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и даже взял ответственность за перевозку пассажиров — предварительно, в салоне машины находились актеры Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Как и следовало ожидать, беспечность Ефремова ни к чему хорошему ни привела: артист устроил ДТП и загремел в полицейский участок, а водитель Lada, в которую влетел Ефремов, завершил свой день на больничной койке. О том, как развивались события в ночь на 9 июня, 5-tv.ru расскажет подробнее.

Обстоятельства аварии

Михаил Ефремов, управлявший транспортным средством в нетрезвом состоянии, нарушил правила дорожного движения. Знаменитость пересек двойную сплошную на Смоленской площади и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. Как позже признался сам артист, он даже не помнит, как оказался на встречке.

Михаил вышел из аварии без травм. У его иномарки лишь помяло капот. А вот другой участник ДТП — водитель Lada, оказался зажат в практически расплющенном автомобиле. За ним к месту происшествия приехал реанимобиль. Потребовалась срочная госпитализация.

По информации 5-tv.ru, пострадавших было двое. Однако о состоянии второго ничего не известно.

Комментарии свидетелей происшествия

Очевидцы ДТП были в шоке от увиденного. Как рассказал 5-tv.ru один из свидетелей происшествия, авария произошла совершенно неожиданно. Автомобилей на улицах было довольно мало. Спокойствие нарушил Ефремов, летевший по дороге на приличной скорости.

«Тут был, конечно, маленький поток, и резко машина ударилась об другую машину. Был, конечно, ужас», — отметил свидетель аварии.

Другие также добавили, что беда актера — в его пристрастии к алкоголю. Очевидцы вспомнили, что любовь звезды к спиртному уже не первый раз втягивает его в ДТП. Да и скоростной режим он превышает не впервые. Из-за этого у Ефремова уже накопилось штрафов на две тысячи рублей.

Состояние пострадавшего

Водитель Lada в момент инцидента из-за сильного удара оказался зажат в кабине. Он получил множественные травмы в результате происшествия, однако остался за жив. Врачи оказали ему экстренную медицинскую помощь в скорой, а после доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

У Сергея З. выявили перелом грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, а также другие повреждения. Мужчине пришлось делать операцию. В медучреждение приехал главный хирург отделения, чтобы проконтролировать оказание пациенту медпомощи. Впоследствии пострадавшего должны были перевести в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Последствия ДТП

Из-за своей беспечности Ефремов доставил проблемы не только водителю Lada, но и другим москвичам. Было принято решение перекрыть движение по Садовому кольцу на пяти полосах. Очевидцев допрашивали. С вопросами свидетели ДТП навалились и на пассажиров — Ивана Стебунова с женой. Также на месте инцидента был замечен Сергей Гармаш, не захотевший разговаривать с прессой.

Реакция Ефремова на случившееся

Михаил Ефремов первое время после ДТП с трудом понимал, что произошло. У него подкашивались ноги, заплетался язык. Вопросы по состоянию пострадавшего он задавал очевидцам в надежде, что мужчина остался жив и теперь от него требуется только оплатить лечение.

Речь артиста была очень замедленной и невнятной с обилием нецензурных выражений. На вопрос собеседника, понимает ли актер, что произошло, Ефремов ответил, что понимает.

«Я понимаю, что я вдарился в машину», — сказал звезда.

На сообщение о том, что человек сильно пострадал, Ефремов сначала удивился, а потом заключил, что все не так уж страшно.

«Да ладно?! Не так уж сильно пострадал», — спорил артист.

Когда же собеседник актера сказал, что травмы очень серьезные, Ефремов быстро перестроился.

«Я его вылечу», — обнадежил знаменитость, мотивируя это тем, что у него для этого сесть финансовые возможности.

Реакция дочери Ефремова на ДТП

Дочь Михаила Ефремова удивила публику своей реакцией на ДТП с участием отца. Вместо того, чтобы рвануть на место происшествия, в беседе с пользователями она довольно резко отрезала.

«Не маленький, сам разберется», — написала Анна-Мария.

Она пояснила, что нисколько не удивилась истории, в которую оказался втянут ее родитель. Более того, девушка невозмутимо прокомментировала, как поступит, если в его отношении вынесут строгий приговор.

«Никто вроде не умер. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами. Я тут ничем особо не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким», — холодно сказала дочь Михаила.

Задержание и уголовное дело против актера

После ДТП правоохранительные органы задержали Ефремова и повезли его на медосвидетельствование. По дороге звезда заснул на заднем сидении автомобиля — это зафиксировали очевидцы.

В отношении актера возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Наказание за «пьяное» вождение

Согласно статье 264 «Уголовного кодекса» Российской Федерации Ефремову грозит лишение свободы на срок до семи лет. Тяжесть наказания будет зависеть от состояния пострадавших.

Известно, что 58-летнего водителя автомобиля Lada врачи прооперировали. Сергей З. получил множественные травмы, в том числе внутреннее кровоизлияние.

Информация о состоянии второго мужчины пока не поступала. Следователи должны выяснить все обстоятельства случившегося.

Михаил Ефремов не впервые попадает в неприятные истории из-за чрезмерного употребления алкоголя. 5-tv.ru собрал самые яркие эпизоды скандальной стороны его карьеры.