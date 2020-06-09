В крови Михаила Ефремова кроме алкоголя обнаружили наркотики

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Нюра Незванова
Срочная новость 2 042

Актер устроил ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В крови актера Михаила Ефремова кроме алкоголя обнаружили наркотические вещества, в том числе кокаин, каннабиноиды и прочее. В распоряжении 5-tv.ru появился акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения артиста после аварии, которую он устроил 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер выехал на встречную полосу и протаранил машину «Лада», водитель которой позже скончался в больнице.

Также в документе указано, что Ефремов одет небрежно, присутствует запах изо рта, координационные пробы выполняет с грубым помахиванием.

5-tv.ru

Результаты химико- токсилогического исследования показали, что в моче Ефремова есть следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

5-tv.ru

Накануне, 8 июня, артист стал виновником смертельной аварии, в которой погиб один человек, еще один пострадал. Ефремов выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины был экстренно госпитализирован, но к утру скончался. Позже полиция установила, что актер был в нетрезвом состоянии.

Тема:
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