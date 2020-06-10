Руководители норильской ТЭЦ-3 задержаны по делу о разливе топлива

В Норильске задержали троих топ-менеджеров теплоэлектростанции, где произошел разлив дизельного топлива. Среди подозреваемых — директор промышленного объекта, его заместитель и главный инженер. По версии следствия, резервуар, нуждался в капремонте еще два года назад, но его продолжили эксплуатировать. Таким образом, по делу проходят уже четыре фигуранта. Ранее обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3.

Тем временем, специалисты собрали уже 30 тысяч кубометров загрязненного грунта и воды. К ликвидации привлекли еще одну бригаду экспертов. Они установили дополнительные боновые заграждения на реках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площадь загрязнения в результате разлива топлива в Норильске увеличивается.