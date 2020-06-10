Руководители норильской ТЭЦ-3 задержаны по делу о разливе топлива
Среди подозреваемых — директор теплоэлектростанции, его заместитель и главный инженер.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Norilsk Nickel Press Service; 5-tv.ru
В Норильске задержали троих топ-менеджеров теплоэлектростанции, где произошел разлив дизельного топлива. Среди подозреваемых — директор промышленного объекта, его заместитель и главный инженер. По версии следствия, резервуар, нуждался в капремонте еще два года назад, но его продолжили эксплуатировать. Таким образом, по делу проходят уже четыре фигуранта. Ранее обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3.
Тем временем, специалисты собрали уже 30 тысяч кубометров загрязненного грунта и воды. К ликвидации привлекли еще одну бригаду экспертов. Они установили дополнительные боновые заграждения на реках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площадь загрязнения в результате разлива топлива в Норильске увеличивается.
Читайте также
83%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?