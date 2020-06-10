Врачи не смогли спасти госпитализированного с СОVID-19 писателя-сатирика Трушкина

Сегодня стало известно, что скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Ему было 78 лет. У юмориста обнаружили коронавирус. Он был госпитализирован. Болезнь протекала в тяжелой форме. За жизнь артиста врачи боролись больше месяца. Но, к сожалению, спасти не смогли.

Анатолий Трушкин участвовал во многих юмористических программах на телевидении — выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для известных артистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись последнего разговора с сатириком Трушкиным из больницы.