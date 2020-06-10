Врачи не смогли спасти госпитализированного с СОVID-19 писателя-сатирика Трушкина

Эфирная новость 78

За жизнь юмориста, болезнь у которого протекала в тяжелой форме, медработники боролись больше месяца.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Сегодня стало известно, что скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Ему было 78 лет. У юмориста обнаружили коронавирус. Он был госпитализирован. Болезнь протекала в тяжелой форме. За жизнь артиста врачи боролись больше месяца. Но, к сожалению, спасти не смогли.

Анатолий Трушкин участвовал во многих юмористических программах на телевидении — выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для известных артистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись последнего разговора с сатириком Трушкиным из больницы.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
«Его ничем не восполнишь»: смерть Трушкина — личная трагедия для Никаса Сафронова и его сына
16:04
Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трех баков на ТЭЦ в Норильске
15:56
Момент смертельного ДТП с полицейским в Воронеже попал на видео
15:42
Более 250 тысяч россиян справились с COVID-19 за время пандемии
15:33
«Арктическое вторжение» надвигается на Россию — Гидрометцентр
15:22
Бойфренд Бузовой попал в аварию во время съемок нового клипа

Сейчас читают

Развод или любовь до гроба — скажет фата: свадебные приметы, проверенные временем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок