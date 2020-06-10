«Плохо, болит»: запись последнего разговора с сатириком Трушкиным из больницы

Сатирик Анаталий Трушкин в разговоре с 5-tv.ru ровно за месяц до своей смерти рассказал о самочувствии. Писатель жаловался на боли и рвоту после приема пищи, а также выразил надежду, что ему станет полегче через два дня. Но, к сожалению, улучшения не последовало. Юморист, у которого был диагностирован коронавирус, умер 9 июня в 52 больнице Москвы.

«Плохо, Болит. После приема пищи или рвет или понос. После того как мне провели клизму, должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Думаю, буду готов к разговору дня через два. Врачи говорят: „Терпи“. Ну, ничего. Спасибо за беспокойство», — сказал Трушкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что болезнь писателя протекала в тяжелой форме, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Юморист около месяца находился в больнице, но организм не справился с заболеванием.

Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. Он написал сценарии для 20 сериалов. С 1981 года занимался исключительно литературной деятельностью. Его произведения со сцены читали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова.