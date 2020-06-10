Более 250 тысяч россиян справились с COVID-19 за время пандемии

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Специалисты провели уже свыше 13,5 миллионов тестов по всей стране.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

За последние сутки в России выявили около 8,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Треть из них — без каких-либо симптомов. Вылечились еще 10 386 человек.

В целом за время пандемии с болезнью справились почти 253 тысячи заболевших. К этому моменту российские специалисты провели уже более 13,5 миллиона тестов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве.

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