Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил срок выхода из ограничительных мер в столице. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает «Экономика сегодня».

По словам столичного градоначальника, выход из режима санитарных ограничений продлится около двух месяцев.

«Исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят», — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что решения о дальнейшем снятии ограничений и, в частности, об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в столице могут быть приняты уже в начале июля.

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