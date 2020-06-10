«Влюбился и пропал»: Газманов о том, как красота второй супруги свела его с ума

|
Виктория Андреева
134

Известный артист рассказал, почему решился развестись с экс-супругой Ириной, брак с которой длился ровно 20 лет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Заслуженный артист России, певец Олег Газманов рассказал о том, что стало истинной причиной его развода с супругой Ириной, брак с которой длился долгие 20 лет.

В эфире авторской программы Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1» музыкант признался, что в последние годы отношений с экс-супругой уже не испытывал к ней той страсти, что была в начале. Именно поэтому, увидев молодую и привлекательную Марину Муравьеву во время гастролей по Воронежу, позволил себе «приударить» за красоткой.

«Я в нее влюбился сразу. Вот она шла, я уже влюблялся в ее походку и думал: «Если она еще и красивая — я пропал“», — вспоминал артист.

Instagram @oleggazmanov

Газманов добавил, что на момент их встречи с Мариной девушка, вопреки слухам, уже была разведена с прежним мужем Вячеславом Мавроди, от которого родила ребенка.

Несмотря на сильные чувства, узаконить отношения пара решилась только спустя много лет. Причем невеста поставила жениху одно важное и трудновыполнимое условие: на ее свадьбе должен быть красный кабриолет. Певец с заданием, конечно, справился, но так намучился с поиском и управлением автомобиля, что в ЗАГСе «отомстил» возлюбленной за «страдания».

«Когда меня спросили в ЗАГСе, готов ли я взять в жены Марину Анатольевну Муравьеву, я сделал паузу. И держал ее очень долго, до того момента, пока не почувствовал, что получу по морде. Так отомстил ей за то, что она так долго меня мусолила», — смеясь признался Олег Газманов.

В заключение артист добавил, что за долгие годы брака в их отношениях с Мариной было всякое. Однако сегодня певец не мыслит жизни без столь понимающей, доброй и нежной супруги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отнесся сын Олега Газманова Родион к разводу родителей.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
На Ефремова, устроившего смертельное ДТП, надели электронный браслет
19:13
«Уже шампанским запаслись!» — Вера Брежнева анонсировала важное событие в жизни
19:00
Автомобильный мост обрушился в Новой Москве из-за подтопления — видео
18:54
«Мы откроем ящик Пандоры»: эксперт об инициативе ГИБДД ввести экспресс-тесты
18:42
Фото: дочь Ксении Бородиной зацеловали в день ее рождения
18:29
Средства из бюджета выделят на обеспечение СИЗ волонтеров и соцработников

Сейчас читают

Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова
«Три красавицы»: Жена и дочки Эммануила Виторгана плещутся в бассейне
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок