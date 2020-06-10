«Влюбился и пропал»: Газманов о том, как красота второй супруги свела его с ума
Известный артист рассказал, почему решился развестись с экс-супругой Ириной, брак с которой длился ровно 20 лет.
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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova
Заслуженный артист России, певец Олег Газманов рассказал о том, что стало истинной причиной его развода с супругой Ириной, брак с которой длился долгие 20 лет.
В эфире авторской программы Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1» музыкант признался, что в последние годы отношений с экс-супругой уже не испытывал к ней той страсти, что была в начале. Именно поэтому, увидев молодую и привлекательную Марину Муравьеву во время гастролей по Воронежу, позволил себе «приударить» за красоткой.
«Я в нее влюбился сразу. Вот она шла, я уже влюблялся в ее походку и думал: «Если она еще и красивая — я пропал“», — вспоминал артист.
Газманов добавил, что на момент их встречи с Мариной девушка, вопреки слухам, уже была разведена с прежним мужем Вячеславом Мавроди, от которого родила ребенка.
Несмотря на сильные чувства, узаконить отношения пара решилась только спустя много лет. Причем невеста поставила жениху одно важное и трудновыполнимое условие: на ее свадьбе должен быть красный кабриолет. Певец с заданием, конечно, справился, но так намучился с поиском и управлением автомобиля, что в ЗАГСе «отомстил» возлюбленной за «страдания».
«Когда меня спросили в ЗАГСе, готов ли я взять в жены Марину Анатольевну Муравьеву, я сделал паузу. И держал ее очень долго, до того момента, пока не почувствовал, что получу по морде. Так отомстил ей за то, что она так долго меня мусолила», — смеясь признался Олег Газманов.
В заключение артист добавил, что за долгие годы брака в их отношениях с Мариной было всякое. Однако сегодня певец не мыслит жизни без столь понимающей, доброй и нежной супруги.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отнесся сын Олега Газманова Родион к разводу родителей.
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