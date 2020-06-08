«Я переживал, а потом смирился» — Родион Газманов о разводе родителей

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Алиса Старжевская
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Сын тяжело перенес расставание мамы и папы, но потом все-таки принял такие «правила игры».

«Я переживал, а потом смирился» — Родион Газманов о разводе родителей

Фото: Instagram @rodder13

Сын Олега Газманова рассказал, как в детстве отнесся к разводу родителей. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой на программу в эфире «России 1».

По словам Газманова-младшего, сначала он переживал, но потом смирился с произошедшим.

«Понимаю, что так сложилось, но менять было нечего. У меня всю жизнь было так, что я принимаю правила игры, когда они меняются. Да — мои родители не вместе, да — теперь все по-другому», — признался Родион.

При этом сам Олег Газманов благодарен своей жене Ирине за то, что воспитала такого парня. После развода певец постарался сделать как можно больше для сына, дать ему заграничное образование. Газманов-старший подчеркивает, что, несмотря на все сложности, им с женой «удалось остаться людьми».

Когда Ирина и Олег Газмановы разводились, Родиону было 12 лет. Сейчас ему 38, и он посвятил себя шоу-бизнесу, несмотря на образование, полученное в финансовой академии. В период пандемии артист выложил в свой Instagram фотографию с полуобнаженными моделями — тогда подписчики подумали, что это промо-фотография к новой песне Родиона «На удаленке».

Ранее 5-tv.ru писал, что Марианна Газманова сдала экзамены в российской и итальянской школах.

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